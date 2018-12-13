Британский премьер-министр Тереза Мэй в среду заявила, что не намерена возглавлять консерваторов на парламентских выборах 2022 года. Об этом сообщает агентство The Guardian.

По данным СМИ, в ходе беседы с парламентариями-однопартийцами из комитета 1922 она сообщила, что «хотела бы возглавить партию на следующих выборах, однако понимает, что среди ее коллег такого желания нет».

«Она сказала, что осознала, что многие люди не хотят, чтобы она возглавила партию на следующих выборах», — сказал заместитель председателя Консервативной партии Джеймс Клевели.

Minval.az