Встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с главнокомандующим силами НАТО Кертисом Скапарротти, прошедшая сегодня в Баку, демонстрирует важность использования данного канала общения для повышения прозрачности и предсказуемости в военной сфере.

Об этом говорится в сообщении штаба верховного командования Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе.

«Встреча отражает приоритетное значение, которое альянс придает прозрачности и предсказуемости, и демонстрирует приверженность использованию этого важного канала связи между НАТО и российскими военными властями в указанных целях», — цитирует его РИА Новости.

В штабе пояснили, что Герасимов и Скапарротти обменялись мнениями о военной деятельности и учениях. Кроме того, они достигли договоренности о продолжении использования военных линий коммуникации в дальнейшем.

Эти переговоры стали уже второй встречей Герасимова и Скапарротти в Баку, первая прошла в апреле уходящего года.

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