Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду о росте активности Ирана, связанной с тестированием ракет и наращиванием ракетной мощи, со времен подписания «шестеркой» посредников и Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Темпы активности Ирана в том, что касается ракетной деятельности со времен (подписания) СВПД не уменьшились. На самом деле в Иране происходит активизация процесса испытаний и увеличения числа ракет», — заявил он, выступая в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам американского госсекретаря, в ближневосточном регионе Иран лидирует по количеству ракет в своем арсенале.

«Сегодня Иран располагает крупнейшими ракетными силами на Ближнем Востоке», — цитирует «Интерфакс» М.Помпео.

«У него сотни ракет, которые угрожают нашим партнерам в регионе», — добавил М.Помпео.

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