Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд осудил совершенный в минувший вторник теракт в Страсбурге и выразил поддержку властям Франции в защите населения страны.

«В то время когда мы начинаем ощущать комфорт от того, что число террористических актов сокращается, вчерашние убийства служат нам болезненным напоминанием о том, что угроза терроризма в Европе остается серьезной и что теракты могут произойти в любое время», — говорится в заявлении Т.Ягланда, рспростране пресс-службой Совета Европы.

«Наши симпатии на стороне жителей Страсбурга и мы выражаем солидарность с принимающей нас страной — Францией и с этим великим городом. Позвольте мне выразить полную поддержку французским властям, которые продолжают делать все от них зависящее для защиты живущих там людей, международного сообщества и граждан со всей Европы, которые посещают это историческое место», — подчеркнул генсек СЕ.

«Мы должны проявлять решительность и непреклонность в борьбе с терроризмом и корнями терроризма. Работа, которую мы делаем в Совете Европы по предотвращению радикализации и борьбе с экстремизмом, важна как никогда», — говорится в заявлении.

Minval.az