Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн приговорен к трем годам тюрьмы, сообщает CNN.

Коэн был признан виновным в налоговых махинациях, финансовых злоупотреблениях, а также в лжи конгрессу о проекте недвижимости Трампа в России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн заслуживает полного тюремного срока, поскольку он соврал, чтобы добиться смягчения наказания.

По его словам, Коэн выдумывает истории, чтобы добиться выгодной для себя сделки со следствием, которая и так уже предусматривает сокращенный срок.

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