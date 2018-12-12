По версии World Travel Awards в 2018 году лучшей страной для приключенческого туризма стала Чили. Она получает этот титул уже третий год подряд, сообщает ТАСС.

Страна является идеальным местом для тех, кто занимается сёрфингом, дайвингом, плавает на каяке и любит парапланеризм. Кроме того, там благоприятный климат, а береговая линия растянулась на 4 тысячи километров.

Любителей приключений также привлекает город Сан-Педро-де-Атакама, где можно понаблюдать за вулканом и лагуной Мисканти. Интересно там будет и любителям рафтинга из-за многочисленных горных рек. Также в Чили хорошо развит горнолыжный туризм.

Отмечается, что на звание самой интересной для приключенческого туризма страны также претендовали Австралия, Канада, Эквадор, Фиджи, Новая Зеландия, ОАЭ, Шри-Ланка и США.

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