Известные общественные деятели, представители творческой интеллигенции и диаспоры Санкт-Петербурга почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, собравшиеся у памятной доски, установленной в честь выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева, почтили память великого лидера минутой молчания.

Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов рассказал о жизни и деятельности общенационального лидера. Он отметил, что Гейдар Алиев заложил основу современного процветающего независимого Азербайджана. Имя Гейдара Алиева хорошо известно и в России. Генконсул подчеркнул, что в России помнят и высоко ценят вклад великого лидера в развитие экономики и культуры страны.

Выступившие на мероприятии председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев и другие рассказали о роли общенационального лидера азербайджанского народа в укреплении независимости Азербайджана, в повышении авторитета страны на мировой арене.

Minval.az