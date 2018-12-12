«Вполне возможно, что США подготовили план для создания противостояния в стране».

Как сообщает Anadolu, об этом отметил духовный лидер Ирана, аятолла Сейед Али Хаменеи в своем обращении на встрече с членами семей военнослужащих, погибших в ирано-иракской войне и вооруженных столкновениях в Сирии.

По его словам, в течение последних двух лет США увеличили давление в отношении Ирана: «Экономическими санкциями и проблемами безопасности США планируют создать в Иране противостояние».

В ответ на сказанные в прессе Белым домом в начале этого года слова «Иранский режим не увидит 40-летия. Это лето будет в Иране очень жарким», аятолла Хаменеи сказал: «Прошлогоднее лето было одним из самых спокойных. Народ Ирана должен быть готов. Американцы могут также прибегнуть к хитрости. Они говорили о 2018 годе, но могут создать переполох в 2019 году».

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