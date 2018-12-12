Вашингтон дезинформирует Анкару, утверждая, что он не осуществляет поставки оружия силам самообороны сирийских курдов (YPG), заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду.

«В Сирию продолжаются поставки оружия. Кто его отправляет? Наш стратегический партнер. Они (США) говорят: нет, не отправляем. Но у нас есть данные разведки, есть снимки этих поставок. Оружие, которое мы изымаем у членов РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), это доказывает. Нам было обещано, что YPG уйдут c востока от Евфрата. А в итоге мы видим, что число отправленных им грузовиков с оружием превысило 20 тысяч. Кроме того, США сейчас начали обучать 30 тысяч террористов», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на совещании, посвященном развитию оборонпрома.

Он добавил, что Турция предлагает США проводить совместные операции в Сирии.

«Почему вы действуете не с нами, а с ними? Разве мы не партнеры по НАТО? Давай будем действовать совместно», — сказал Эрдоган.

По его словам, несмотря на все турецко-американские договоренности, США не выполняют свои обещания по реализации дорожной карты по Манбиджу.

«Реализация дорожной карты по Манбиджу стоит на месте — продолжается тактика отвлечения. Президент США Дональд Трамп объявил, что этот район Сирии будет полностью очищен от террористов YPG в течение месяца. Анкара надеется на выполнение этого обещания», — сказал турецкий президент.