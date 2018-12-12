Госсекретарь также назвал возмутительными сообщения средств массовой информации о том, что теракт был «манипуляцией властей для подавления акций протеста».
Дата: 2018/12/12 15:36
Раздел: Мир
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