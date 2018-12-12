Запрет на демонстрации введен в среду в Страсбурге, он будет действовать только в этом городе и не распространится на всю Францию.
Как передает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.
Вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли и 13 получили ранения.
Нуньес, отвечая в эфире радиостанции France Inter на вопрос, будет ли введен запрет на акции протеста на территории всей Франции, сказал: «Нет, это не так. Меры были приняты только для Страсбурга на сегодня».

Госсекретарь также назвал возмутительными сообщения средств массовой информации о том, что теракт был «манипуляцией властей для подавления акций протеста».

Minval.az