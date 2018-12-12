Турция может в ближайшее время начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. О такой возможности сообщил в среду президент Турции Тайип Эрдоган на саммите оборонной промышленности в Анкаре.

«Турция начнет операцию к востоку от Евфрата через пару дней», — приводит его слова газета Sabah.

При этом Эрдоган подчеркнул, что в ходе операции «мишенями не будут американские военнослужащие», которые находятся в этом регионе. По утверждениям турецкого лидера, данный шаг Анкары поспособствует политическому урегулированию в Сирии и позволит «сделать эту территорию безопасной и более пригодной к жизни местного населения».

Minval.az