13 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром и днем в некоторых местах будет туман, возможен моросящий дождь. Скорость северо-западного ветра местами усилится.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, которые местами могут принять интенсивный характер, в горных территориях есть вероятность снега.

Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 9-13 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

Minval.az