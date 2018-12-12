13 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром и днем в некоторых местах будет туман, возможен моросящий дождь. Скорость северо-западного ветра местами усилится.
Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 мм до 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 60-65%.
В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, которые местами могут принять интенсивный характер, в горных территориях есть вероятность снега.
Скорость западного ветра временами усилится.
Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 9-13 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.