Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщает АзерТАдж.
Дата: 2018/12/12 13:30
Раздел: Азербайджан
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