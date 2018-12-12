Самым высокооплачиваемым писателем стал Джеймс Паттерсон в 2018 году. В тройку лидеров также попали Джоан Роулинг и Стивен Кинг.

Рейтинг писателей составил журнал Forbes.

Джеймс Паттерсон написал несколько детективных романов об инспекторе Алексе Кроссе. По версии журнала, он заработал 86 миллионов долларов за год и, таким образом, возглавил рейтинг. Паттерсон становиться самым высокооплачиваемым писателем уже 10 год подряд.

Джоан Роулинг, которая заняла втрое место, в этом году получила 54 миллиона долларов. Издание отмечает, что это на 41 миллион долларов меньше, чем в прошлом году.

Третье место занял Стивен Кинг с доходом 27 миллионов долларов.

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