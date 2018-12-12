Казахстан планирует заключить с Азербайджаном соглашение о сотрудничестве в области миграции с целью выявления лиц с двойным гражданством.

Как передает Zakon.kz, об этом заявил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов в ходе пленарного заседания Мажилиса парламента республики.

Отметим, что в ходе заседания под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили проект закона «О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и правительством республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции», которое урегулирует вопросы двойного гражданства.

По словам главы МВД, все лица с двойным гражданством были в основном выявлены пограничными службами.

«Из 15 тысяч, которые мы выявили, в основном выявлено пограничными службами и нашими социальными службами. А если мы подпишем это соглашение, то мы будем обмениваться, как только наш гражданин выехал туда, принял гражданство, нам придет сообщение о том, что он принял гражданство. Это первое такое соглашение, мы готовим такие еще с Россией, Азербайджаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, Арменией и Грузией», — заявил министр.

Minval.az