Гендиректор Google Сундар Пичаи объяснил, почему поисковик при запросе слова «idiot» показывает фотографию президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания судебного комитета Палаты представителей сената США.

Соответствующий вопрос задала политик-демократ Зои Лонгфрен.

«Если вы поищете слово «идиот» в картинках, появляется фотография Дональда Трампа. Я только что это сделала. Как это происходит?», — спросила Лонгфрен.

По словам Пичаи, поиск сопоставляет картинки с ключевыми словами, учитывая более 200 факторов, среди которых популярность, актуальность и новизна. Гендиректор компании отметил, что результаты поиска не регулируются вручную.

Minval.az