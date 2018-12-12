Египетские власти запретили продажу желтых жилетов до конца января. Власти страны серьезно опасаются, что политические оппоненты могут начать подражать французским активистам во время годовщины свержения режима Хосни Мубарака, сообщает Эспрессо.ТВ.

Согласно информации представителей служб безопасности и ритейлеров, продавцы получили инструкцию не продавать желтые жилеты в розницу и ограничить реализацию оптовым покупателям. Если кто-то нарушит инструкцию, ему грозит наказание, но какое именно, сообщено не было.

Шесть ритейлов в центре Каира, где находятся магазины, в которых продают промышленные товары, связанные с безопасностью дорожного движения, сказали, что они больше не реализовывают желтые жилеты ни оптом, ни в розницу.

«Кажется, власти не хотят повторения того, что произошло во Франции», — сказал один из продавцов в Каире.

Minval.az