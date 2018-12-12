АО «Россельхозбанк» приняло решение о закрытии представительства в Азербайджане.

Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Ясамальский район, ул. Джафара Джаббарлы, дом 44, корпус 1.

Отметим, что представительство Россельхозбанка в Азербайджане было зарегистрировано 16 марта 2010 года. Законным представителем является Бахтияр Агаев.

Основными задачами представительства являлись: установление и развитие деловых связей с азербайджанскими финансовыми институтами и компаниями АПК для реализации совместных проектов; организация взаимодействия с государственными органами власти и международными организациями, находящимися в Азербайджане; продвижение и сопровождение в Азербайджане российских инвестиционных проектов; мониторинг реализации двусторонних и многосторонних соглашений, участником которых является АО «Россельхозбанк».

Minval.az