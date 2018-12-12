США, несмотря на возражения своего союзника по НАТО Турции, развернули наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе.

«По указанию министра (обороны США Джеймса) Мэттиса США создали наблюдательные посты в северо-восточном приграничном районе Сирии для решения проблем безопасности нашего союзника по НАТО – Турции. Мы серьезно относимся к вопросам безопасности Турции и намерены координировать наши усилия с Турцией для обеспечения стабильности на северо-востоке Сирии», — говорится в распространенном заявлении официального представителя Пентагона Роба Мэннинга.

Количество и местоположение таких пунктов, а также число американских наблюдателей там не уточняется.

Minval.az