Ряд израильских послов на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обрушились на него с критикой за бедственное финансовое положение МИД и зарубежных диппредставительств. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Накануне посол Израиля в Нидерландах Авив Шир-он в ходе закрытой встречи с премьером Б.Нетаньяху в рамках ежегодного совещания глав зарубежных представительств заявил, что МИД страны никогда не был еще в таком бедственном положении.

«У нас нет средств на финансирование нашей деятельности», — пожаловался дипломат премьеру, который также исполняет функции главы МИД страны.

В свою очередь посол Израиля в Германии Джереми Иссахарофф указал, что люди не могут работать, не получая зарплаты.

Посол во Франции Ализа Бин Нун посетовала, что в израильском обществе сложился негативный образ сотрудников МИД, которые не могут доносить до зарубежных партнеров послания страны, не имея соответствующих инструментов.

Б.Нетаньяху в ответ на критику признал на встрече, что фонды чересчур децентрализованы, и обещал вернуть их министерству после выборов.

Премьер-министр также обещал назначить министра иностранных дел.

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