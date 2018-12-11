Безопасность людей в регионе находится в центре нагорно-карабахской проблемы, сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во вторник в ходе ежегодной ассамблеи Форума гражданского общества «Восточного партнерства» (ФГО ВП), проходящей в Тбилиси.

Об этом, как передает Trend, Мнацаканян сказал, отвечая на вопрос главы Руководящего комитета ФГО ВП по Азербайджану Зии Гулиева о будущем Южно-Кавказского региона и армяно-азербайджанских отношений в свете формирования нового правительства.

«Мой ответ — мир, урегулирование конфликтов и принуждение людей разговаривать друг с другом, отрицая ненависть и нетерпимость. Это то, что нам нужно в регионе — понимание того, что в центре проблемы, стоящей перед нами в Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане, лежит народ, безопасность людей. Вот что важно», — сказал и.о. министра.

Ассамблея Форума гражданского общества «Восточного партнерства» проводится ежегодно с 2009 года, объединяя организации гражданского общества из всех шести стран «Восточного партнерства» и ЕС. Ассамблея продолжит работу до 12 декабря.

Minval.az