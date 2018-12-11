Романа Насирова восстановили в должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Такое решение принял окружной административный суд Киева во вторник, 11 декабря, сообщил народный депутат Андрей Журжий на своей странице в Facebook.

«Сегодня Окружной административный суд города Киева отменил распоряжение КМУ об увольнении Насирова Г. Н. с должности председателя ГФС Украины, обязав восстановить его и выплатить упущенный заработок», – сообщил нардеп.

Полное решение суда пока отсутствует, но представитель Насирова в суде сообщил, что просит восстановить по причине нарушения процедуры при увольнении.

«Судя по поведению одного из коллегии судей, суд сомневался в достоверности факта существования у экс-председателя ГФС Украины гражданства Соединенного Королевства. Удивляет поведение представителей КМУ и ГФС Украины по этому делу. Почти на все вопросы суда и представителя Насирова ответов они фактически не предоставляли, а указывали, что информацией не владеют, но ссылались, что такая информация содержится в том или ином департаменте их органа», – добавил депутат.

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