Для того, чтобы нормализовать отношения с Турцией, Армения должна освободить оккупированные азербайджанские земли. Об этом сказали в администрации президента Турции, комментируя заявление и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу того, что Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией, но без предварительных условий относительно Нагорного Карабаха.

«Турция выступает за стабильность и мир в регионе, а без освобождения оккупированных азербайджанских территорий в регионе не может быть стабильности», — сказали в администрации президента Турции агентству «Тренд».

Было подчеркнуто, что Армения также должна отказаться от претензий по поводу событий 1915 года, так как никакого «геноцида» армян в ходе этих событий не было.

Minval.az