Разработанный ООН на 2019-2020 годы региональный план помощи сирийским беженцам в Турции, Ливане, Иордании, Египте и Ираке предусматривает финансирование в размере $5,5 млрд.

Как передает ТАСС, об этом сообщило во вторник в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Учреждения ООН и партнерские неправительственные организации опубликовали сегодня региональный план помощи беженцам. Этот план на сумму в $5,5 млрд предназначен для поддержки предпринимаемых на национальном уровне усилий Турцией, Ливаном, Иорданией, Египтом и Ираком, чтобы справиться с продолжающимся воздействием сирийского кризиса», — указывает УВКБ.

Подчеркивается, что в настоящее время в странах региона зарегистрированы 5,6 млн сирийских беженцев, включая около 1 млн новорожденных детей.

План предусматривает, в частности, оказание помощи местным общинам (3,9 млн человек), принимающим у себя сирийцев.

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