Анкара находится в контакте с ООН по поводу возможного международного расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Появляются новые улики, и мы делимся информацией (по делу Хашукджи) со всеми, и с саудовской стороной тоже. Мы хотели с самого начала работать с ними. Но пока, к сожалению, не видим с их стороны такого же желания. Виновных надо судить в Турции, но саудовская сторона отказалась. До сих пор не найдено тело, неизвестен сообщник. Начали поступать запросы от мирового сообщества по поводу начала международного расследования. Мы общаемся на эту тему с ООН», — сказал Чавушоглу журналистам.

По его словам, на саммите G20 в Буэнос-Айресе была проявлена «общая воля к проведению международного расследования» убийства журналиста. «Однако наше предложение состоит в том, чтобы Саудовская Аравия, не дожидаясь начала такого расследования, стала сотрудничать с нами», — добавил турецкий министр.

Minval.az