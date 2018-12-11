Правительство Грузии блокирует назначение послом США в Грузии карьерного дипломата Бриджит Бринк — заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Об этом в статье для издания Foreign Policy пишет журналист Робби Грэмер, передает «Новости-Грузия».

Со ссылкой на источники в дипломатических кругах, Грэмер пишет: «некоторые члены грузинского правительства считают, что Бринк слишком благосклонна к прозападному экс-президенту Михаилу Саакашвили». Автор статьи предполагает, что за данным решением стоит лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Бринк — дипломатический представитель высшего ранга с более чем 20-летним опытом работы на различных должностях. Она долгое время работала в посольстве США в Грузии. С 2011 по 2014 год она была заместителем посла, а с 2005 года по 2008 год — сотрудником по политическом вопросам в Грузии. С 2015 года и до сегодняшнего дня Бринк является заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Пост посла США в Грузии остается вакантным с тех пор, как последний дипломат, занимавший эту должность, Ян Келли, ушел в отставку в конце марта. Таким образом, в Грузии не было «высокопоставленного дипломатического присутствия» США во время недавних президентских выборов. Вместе с тем, издание указывает, что посол США играет «более заметную роль» в Грузии, чем американские послы в других странах.

Как отмечает Foreign Policy, Грузия является одной из немногих стран, которые в течение длительного периода оставались без американского посла при президентстве Дональда Трампа.

В Тбилиси заявили, что подобные предположения являются несерьезными. В парламентском большинстве говорят, что США являются главным 0партнером Грузии, и не грузинская сторона решает, кто будет представлять Вашингтон в Тбилиси.

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