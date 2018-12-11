Два российских ракетоносца Ту-160 прибыли в Венесуэлу на учения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По сообщению представителей ведомства, для участия в маневрах в Венесуэлу также прибыли тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62. На некоторых отрезках пути российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-18, передает Интерфакс.

— На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-18 ВВС Норвегии. Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, — сообщили в Минобороны РФ.

Добираясь до места назначения, воздушные суда преодолели более десяти тысяч километров, пролетев над Атлантическим океаном, Баренцевым, Норвежским и Карибским морями.

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