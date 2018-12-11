Турция приступила к созданию новой военно-морской базы на восточном побережье Черного моря.

Как сообщает газета Milliyet, новый военный объект расположится в районе населенного пункта Сюрмене в 40 км от города Трабзон. Ожидается, что на военной базе будут нести службу 400 военнослужащих, а также работать 200 гражданских. Издание отмечает, что Анкара пошла на такой шаг после новости о намерениях США отправить в акваторию Черного моря свои военные корабли после инцидента в Керченском проливе.

В настоящее время Турция располагает восьмью военно-морскими базами в четырех морях.

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