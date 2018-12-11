В Лянкяране мать убила находящегося в утробе ребенка.

Как передает Тренд, 10 декабря около 01:00 в Лянкяранскую центральную районную больницу была доставлена Баширова Хадиджа Эмиль гызы 2000 года рождения. У женщины произошли роды на 7-м месяце беременности, ребенок умер сразу после рождения.

В ходе расследования Бащирова заявила, что во время обследования в ходе беременности выяснилось, что находящаяся у нее в утробе девочка больна. 9 декабря женщина выпила лекарство, чтобы ее ребенок умер.

В результате 10 декабря ребенок появился на свет и сразу умер.

По факту проводится расследование.

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