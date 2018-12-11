Полиция эмирата Абу-Даби объявила о создании специальных патрулей на верблюдах, сообщает во вторник эмиратское издание Gulf News.

Главнокомандующий полицией Абу-Даби Мухаммед аль-Румейси заявил, что помимо обеспечения безопасности этот шаг направлен на сохранение эмиратских традиций.

«Полицейские были обучены по самым высоким стандартам, чтобы выполнять свой долг по предотвращению преступлений и общению с публикой», — отметил он.

Патрули на верблюдах можно будет встретить не только в пустынной местности, но и в городах, сообщает издание.

Minval.az