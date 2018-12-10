В интервью телекомпании CBS Маск несколько раз назвал свою компанию «Тезла». В объяснении журналистке он заявил, что не всегда придает значение словам, однако сам произносит название марки через «з».

Маск рассказал, что название компании Tesla Motors он вместе с основателями компаниями приобрел у жителя Сакраменто за $75000. По его словам, он попросил своего сотрудника торговаться за название до успешного конца. «В итоге он сдался, и мы получили это название», — заявил Маск.

Издание Forbes в 2013 году указывало, что создателями Tesla Motors в Калифорнии в 2003 году были Томас Эберхард и Макс Тарпеннинг, а Маск в 2004 году был инвестором, получившим долю в бизнесе. Эберхард указывал, что Tesla Motors фактически прекратила свое существование во время финансового кризиса и Маск ее спас.

Осенью Маск покинул пост председателя совета директоров Tesla. Это объяснялось условием соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В августе Маск написал в Twitter, что готов выкупить акции Tesla с рынка по цене $420 за штуку и таким образом преобразовать компанию из публичной в частную. После этого твита акции Tesla пошли вверх.

В SEC пришли к выводу, что своим твитом Маск ввел инвесторов в заблуждение, и обвинили его в мошенничестве. Бизнесмен в результате пошел на сотрудничество с властями.

Minval.az