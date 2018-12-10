Король Швеции Карл XVI Густав вручил в понедельник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии 2018 года по медицине, физике, химии и экономике. Девять лауреатов самой престижной в мире награды приняли из рук монарха дипломы и золотые медали.

Как передает ТАСС, cамый возрастной обладатель премии этого года — 96-летний американский физик Артур Эшкин — посетить шведскую столицу не смог по состоянию здоровья, его на сцене представлял сын Майкл.

Лауреатами Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за их открытия в терапии рака. Премия в области физики была присуждена ученым Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада) за их «революционные открытия в области лазерной физики».

В области химии награда была присуждена ученым Фрэнсис Арнольд (США) «за направленную эволюцию ферментов», а также Джорджу Смиту (США) и Грегори Винтеру (Великобритания) «за фаговое отображение пептидов и антител». Лауреатами Премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер за работу в области экономического моделирования взаимосвязей рыночной экономики и изменений климата.

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