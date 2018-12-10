Центральный банк Египта намерен выпустить в обращение денежные знаки на полимерной основе. Об этом заявил глава банка Тарек Амер.

По его словам, переход на использование полимерных банкнот принесет пользу валютному рынку Египта, сократит затраты на печать и повысит качество купюр. Кроме того, пластиковые знаки более долговечны, их тяжелее подделать.

Первой полимерной банкнотой, которая появится в обращении уже в 2020 году, будет купюра номиналом 10 фунтов, передает слова Амера издание Ahram.

Каким будет дизайн новой полимерной банкноты не сообщается.

Minval.az