«Министерство культуры примет решение по поводу народного артиста Фахраддина Манафова».

Об этом заявил агентству Report сказал директор Азербайджанского государственного русского драматического театра Адалят Гаджиев.

Он отметил, что представляемый им театр получил связанное с Ф.Манафовым поручение от министерства культуры.

По словам директора, в связи с поручением руководство Русского драматического театра уже отчиталось перед министерством: «Сейчас министерство примет свое решение. Одно могу сказать, не нужно беспокоить Фахраддина Манафова. Эти разговоры его раздражают. Зачем мы должны его нервировать? Этого делать нельзя. Должно пройти время, не все решается за 2 минуты».

Minval.az