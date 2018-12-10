В колумбийском департаменте Валье-дель-Каука 9 декабря перевернулся автобус, перевозивший баскетбольную команду. В результате трагедии погибли 13 человек еще 23 пассажира получили ранения, сообщает портал EL Capital.

По данным источников, жуткая авария произошла на шоссе Йотоко.

Отмечается, что среди погибших и раненых были члены местной юношеской команды по баскетболу. Они направлялись в соседний город на матч.

На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Правоохранители предполагают, что что причиной ДТП мог стать отказ тормозов.

Компания-перевозчик утверждает, что автобус был исправен.

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