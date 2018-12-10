Индия подписала меморандум о взаимопонимании с Ираном, согласно которому при расчетах за поставляемую из этой страны нефть вместо долларов США будут использоваться индийские рупии. Об этом сообщила газета Business Standard со ссылкой на источники.

«Документ был подписан сторонами вскоре после того, как США предоставили Индии и еще семи другим государствам временное исключение из-под действия нефтяных санкций в отношении Ирана, которые вступили в силу с 5 ноября, — пишет газета. — Индийские нефтеперерабатывающие компании будут перечислять средства за импортируемое сырье на счет Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) в одном из крупнейших индийских банков — UCO Bank. Половина этих средств пойдут на оплату Ираном товаров индийского экспорта».

5 ноября 2018 года вступили в силу санкции США против Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц.

Однако американские власти выдали нескольким странам временные разрешения на закупки нефти у Ирана — среди них Греция, Индия, Италия, Китай, Тайвань, Турция, Южная Корея и Япония. По разным оценкам, иранский экспорт нефти снизился уже на 1 млн баррелей в сутки.

Minval.az