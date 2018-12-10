Посольство США в Азербайджане прокомментировало информацию о том, что американские компании ExxonMobil и Chevron собираются продать свои акции в крупнейшем блоке нефтяных месторождений Азербайджана.

«Южный газовый коридор является ключевой частью помощи Европе в диверсификации поставок газа, и Соединенные Штаты продолжают отстаивать это амбициозное предприятие. Мы полностью поддерживаем продолжающееся коммерческое развитие Азербайджаном его энергетических ресурсов и его вклад в обеспечение необходимой энергетической безопасности Европы», — цитирует заявление посольства агентство Репорт.

«ExxonMobil и Chevron являются публичными компаниями, которые принимают деловые и инвестиционные решения в соответствии с их мандатом по максимизации прибыли для своих акционеров.

Американские энергетические компании ведут активную деятельность в Азербайджане с начала 1990-х годов и сами принимают коммерческие решения о том, когда и как входить и выходить на зарубежные рынки. Множество американских поставщиков услуг, имеющих одинаковые полномочия по максимизации прибыли акционеров, продолжают работать в энергетическом секторе Азербайджана», — заявили в посольстве США.

Minval.az