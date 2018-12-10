Китаянка приобрела популярность после того, как ее снимок за прилавком опубликовал один из посетителей рынка. Героиню быстро окрестили «самой красивой продавщицей рыбы», передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Фотографию 26-летней Лю Пэнпэн из провинции Тайвань опубликовал мужчина, пришедший за рыбой для своей матери. Оказалось, что девушка периодически стоит за прилавком с 13 лет, таким образом помогая своей матери. Она увидела публикацию и поблагодарила всех, кто тепло отозвался о ней.

На следующий день к прилавку выстроилась очередь из поклонников. «Я поражена такой реакции. Я и представить не могла себе такого, в это сложно поверить», — призналась Лю. Она подрабатывает моделью и ведет видеоблог.

«Если честно, я бы хотела, чтобы все эти люди, которые снимают меня на телефоны, покупали больше нашей рыбы», — призналась она журналистам.

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