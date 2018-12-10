К 2037 году число авиапассажиров в мире может удвоиться и составить 8,2 миллиарда человек. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

IATA обновила свой прогноз по развитию авиаотрасли на ближайшие двадцать лет. По мнению аналитиков, в течение примерно двух десятилетий рынок пассажирских авиаперевозок будет расти в среднем на 3,5% в год, что приведет к удвоению числа клиентов и созданию новых рабочих мест.

По прогнозам IATA, Китай вытеснит США с позиции крупнейшего в мире авиационного рынка в середине 2020-х годов. Индия к 2024 году займет третье место, вытеснив из тройки лидеров Великобританию.

Cамый большой рывок совершит Индонезия, переместившись с 10 места в 2017 году на четвертую позицию по объемам пассажирского трафика уже к 2030 году.

Еще один представитель Азии, Таиланд, как ожидается, войдет в первую десятку рынков в 2030 году, в то время как Италия к этому моменту покинет десятку самых крупных авиационных рынков.

Согласно сценарию IATA, с 2017 года по 2037 год Китай прирастет миллиардом новых пассажиров и доведет их число до 1,6 миллиарда человек. США получит 481 миллион новых пассажиров, и их общее число достигнет 1,3 миллиарда человек. Индия прибавит 414 миллиона новых пассажиров и доведет свои объемы до 572 миллиона человек.

В свою очередь Индонезия получит к 2037 году 282 миллиона новых пассажиров и расширит емкость своего рынка до 411 миллионов.

Minval.az