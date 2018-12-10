В скором времени в Праге откроется первый Национальный Музей кино. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он будет располагаться в доме Mozarteum на улице Юнгманнова — в здании, спроектированном архитектором Яном Котерой. Здесь когда-то выступала непревзойденная оперная дива Эмма Дестинова. Здесь также находились основанный E.Ф.Бурианом театр D34, знаменитое издательство звукозаписи Supraphon и галереи.

Идея создания интерактивного музея принадлежит группе чешских студентов. Инициатива студентов понравилась известным кинорежиссерам Иржи Менцелю, Зденек Свераку, Ольге Соммерове, которые и приложили усилия для ее реализации.

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