Премьер Великобритании Тереза Мэй поделилась своими гастрономическими предпочтениями в отношении Рождества. В интервью газете The Mail on Sunday она заявила, что на этот праздник предпочитает гусей.

— Большинство людей всегда делают индейку, а я готовлю гусей, — поделилась премьер. По её словам, в процессе приготовления она старается прибегать к «различным рецептам каждый год», которые находит в кулинарных журналах.

Мэй и её супруг Филип стараются проводить каждое 25 декабря в своём загородном доме в деревне Соннинг.

— Мы любим тихое Рождество. У нас соберётся парочка друзей, а церкви в Мейденхеде устраивают обед для людей, которые иначе оставались бы в одиночестве. И поэтому я зайду туда и выпью с ними бокал шерри, а потом мы отправимся домой и устроим ужин, — сообщила Мэй.

Minval.az