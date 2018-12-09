Финская компания HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia, намеренно задерживает обновления для смартфонов компании. Об этом сообщает iXBT.com.

Причиной этому может быть коммерческий интерес корпорации. Дело в том, что задержка может позволить увеличить продажи телефонов. Сообщается, что свежее программное обеспечение владельцы телефонов ждут с ноября, однако получить его пока что не удаётся.

Сообщается, что обновления для Nokia 5, Nokia 6 и Nokia 8 ожидаются в конце декабря 2018 — начале января 2019 года.

В Nokia сообщили, что не задерживают выход обновлений. Прошивка выпускается для всех пользователей сразу после прохождения тестирования.

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