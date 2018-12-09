Японский автоконцерн Toyota отзывает более 13 тысяч автомобилей в Китае из-за обнаруженного дефекта в системе электронной регулировки фар. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Процедура коснётся модели Corolla GLi, собранной на местном заводе марки в период с 19 марта по 16 октября текущего года. Обнаруженная проблема в программном обеспечении электронного блока управления передними фарами может привести к ослеплению водителей, движущихся во встречном направлении.

Концерн обязуется уведомить покупателей модели о проблеме и провести работы по устранению дефекта.

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