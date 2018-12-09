В микроблоге Вадима Верника развернулась интересная дискуссия о певческих способностях Ксении Собчак. Накануне в Сети появился отрывок выступления телезвезды, исполнившей на частном мероприятии песню «Не отрекаются любя». «Наконец-то стали известны и прозвучали правильные ноты этой знаменитой песни, — иронично подписал видео Верник. — Браво, Ксюша!»

Авторское исполнение Ксенией знаменитой песни привело многих в недоумение, а особенно Юсифа Эйвазова, который посоветовал Собчак больше не петь.

«Петь ей точно не надо! Не узнал любимую песню…» — прокомментировал Эйвазов выступление Собчак. Он, кстати, мог бы помочь знаменитой светской львице научиться попадать в ноты, однако делать этого не будет. Оперный артист признался, что у него не хватит нервов на занятия с Ксенией.

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