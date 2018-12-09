Прокуратура Новодвинска выявила факт фиктивной регистрации брака. Информацию распространяет российский интернет-портал region29.ru.

Установлено, что в октябре 2017 года в Новодвинске между гражданкой России и гражданином Азербайджана был зарегистрирован брак.

Как выяснилось, супруги до и после заключения брака совместно не проживали, общее хозяйство не вели и детей не имели.

Брак они заключили для того, чтобы иностранному гражданину было проще получить разрешение на временное проживание в России, которое ему предоставили в феврале 2018 года. В августе 2018 года супруги подали заявление о разводе.

Фиктивный брак признали недействительным и аннулировали заявление о его расторжении.

Управлением по вопросам миграции решается вопрос о депортации гражданина Азербайджана, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Minval.az