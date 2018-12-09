В американском штате Калифорния из католической школы Святого Якова две монахини украли 500 тысяч долларов. Часть денег они спустили в казино и на поездки.

Об этом пишет издание Daily Breeze.

Во время проведения аудита в школе обнаружили недостачу значительной суммы. Выяснилось, что полмиллиона долларов украла бывшая директор школы, сестра Маргарет Крепер, которая проработала в заведении 28 лет, и бывшая преподаватель, сестра Лана Чанг.

Эти деньги являются пожертвованиями, а также платой за обучение.

Родителям учеников монахини говорили, что школа работает при очень скудном финансировании.

Чтобы доказать вину недобросовестной директора, которая недавно вышла на пенсию, администрация школы наняла независимого финансового эксперта. Тот и обнаружил счет, куда монахини выводили средства.

Монахини раскаялись в содеянном.

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