Правительство Дании заявляет, что намерено изолировать десятки «нежелательных» мигрантов на отдаленном острове в двух милях от моря, где когда-то держали заразных животных для исследований опасных инфекций.

Остров Линдхольм, площадью около 17 акров, использовался с 1926 года для функционирования лабораторий, конюшен и крематория для мертвых животных, сообщает The New York Times.

В настоящее время на нем расположен ветеринарный институт Технического университета Дании и работает паромная служба под названием «Вирус».

Датское правительство объявило о намерении обеззаразить остров в 2019 году, и разместить до 125 мигрантов.

«Если вы нежелательны в датском обществе, вы не должны приносить неприятности обычным датчанам», — написала Инггер Штойберг, министр иммиграции Дании, в Facebook. «В Дании мигранты нежелательны, и они должны это почувствовать!»

В последние годы Дания занимает все более враждебное отношение к иммигрантам, попадая в заголовки международных изданий из-за своей жесткой политики в отношении ассимиляции.

Датское правительство анонсировало, что «центр возвращения» на Линдхольме примет мигрантов, которым отказано в статусе беженца, но которые не могут вернуться в свою родную страну из-за угрозы для жизни.

На острове также будут проживать мигранты, которых датское правительство пыталось депортировать из-за судимости, но чьи родные страны отказываются их принимать обратно.

«Никто не будет никого удерживать насильно», — говорится в заявлении. «Они могут покинуть остров, используя паромное сообщение».

Но представитель правительства также сказал, что Дания намерена свести к минимуму расходы на паром и сделать его «как можно более громоздким и дорогим», сообщает The Times.

Датский план уже вызвал международный протест. Руководитель Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет сказала журналистам в среду, что есть «серьезные проблемы» с планом правительства Дании.



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