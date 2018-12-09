В пригороде Рембау в Малайзии 16-летний подросток умер во сне из-за того, что не снял наушники. По информации The Daily Mail, тело обнаружила мать мальчика, когда вернулась с работы.

«Мальчик заснул с натянутыми наушниками. Во сне он получил сильный удар током, от которого скончался. Тело ребенка обнаружила его мать», — добавили в издании, отметив, что подросток прослушивал музыку от смартфона, который находился на зарядке.

Сначала женщина подумала, что ее сын спит, однако, когда вернулась с работы, обнаружила его в той же позе и вызвала медиков.

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