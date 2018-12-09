69-летняя женщина поплатилась жизнью лишь за то, что промыла ноздри во время синусовой инфекции.

Как сообщает The Daily Mail, женщина, имя которой не называется, по совету врача в течение месяца промывала ноздри при помощи специального сосуда «neti pot». Однако делалось это не кипяченной, а отфильтрованной водой. Вскоре у нее на носу появилась сыпь, далее, с течением времени, отказали левая рука и нога.

Женщина и не подозревала, что причиной этого стал редкий вид амебы, которая в буквальном смысле пожирает мозг.

Больная неоднократно обращалась в дерматологу; кроме того, ей были сделаны три биопсии. Между тем ее состояние ухудшалось, стали наблюдаться помутнения сознания.

КТ выявило, что одна часть ее мозга значительно повреждена. Поскольку пациентка страдала раком молочной железы, врачи подумали, что у нее развились метастазы в мозг.

Назначенное лечение не помогало, повреждения стали захватывать новые области мозга. Наконец, один из врачей озвучил предположение, что в головном мозге женщины обосновалась амеба Naegleria.

Однако правильный диагноз был поставлен слишком поздно. Вскоре женщина впала в кому, и близкие приняли решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

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