Джон Келли, возглавляющий администрацию президента США, до конца года покинет свой пост. Об этом объявил президент Дональд Трамп.

Трамп назвал Келли «отличным парнем» и поблагодарил его за совместную работу. Имя нового главы администрации президент США пообещал назвать «в ближайшие пару дней».

Одним из кандидатов на пост главы администрации Трампа называют Ника Айерса, который сейчас возглавляет аппарат вице-президента США Майка Пенса , сообщает ВВС.

В книге журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», вышедшей в сентябре, утверждалось, что Джон Келли называл Трампа «идиотом». Главе администрации президента США пришлось это публично отрицать.

Причиной возможной отставки Келли, о вероятности которой политологи говорили еще несколько недель назад, также называли конфликт с женой Трампа — Меланией.

С начала 2017 года, когда Трамп занял пост президента, его администрацию, по подсчетам BBC News, покинули в общей сложности 28 человек.

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